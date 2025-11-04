Benevento U16, Leone: "Con la Casertana vittoria come intendo il vivaio" Le parole del tecnico giallorosso dopo l'ottimo inizio di stagione

L'under 16 ha dato vita a un ottimo inizio di stagione, conquistando cinque vittorie consecutive nelle prime cinque giornate di campionato. È soddisfatto il tecnico Leone che ha elogiato la sua squadra per la vittoria ottenuta col Sorrento per 4-0: "Ho visto il lavoro che portiamo avanti da tre mesi. Domenica è arrivata come voglio e come intendo il settore giovanile". Leone ha anche commentato il nuovo stop per la sua squadra che domenica riposerà: "Avremo modo di lavorare e di recuperare qualche calciatore".