Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: l'under 16 ospita il Picerno I match delle formazioni giovanili giallorosse del prossimo weekend

Nuovo weekend di calcio giocato per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. L'unica squadra che non scenderà in campo è la Primavera, con il campionato che osserverà un turno di riposo. Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, sarà la volta dell'under 16 di Leone che affronterà all'Avellola i pari età del Picerno. Le under 17 e 15, invece, domenica saranno impegnate in trasferta contro la Casertana.

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Empoli e Pescara 16, Pisa e Spezia 15, Bari e Avellino 14, Monopoli 13, Ascoli, Ternana e Benevento 12, Perugia 9, Catanzaro 8, Salernitana e Cosenza 7, Palermo 5, Crotone 2.

Under 17, la classifica: Benevento 16, Ternana, Guidonia, Latina e Gubbio 15, Ascoli 14, Pineto 13, Perugia 12, Casertana 11, Campobasso 10, Sambenedettese 7, Pianese e Cerignola 5, Foggia 1.

Under 16, la classifica: Benevento 15, Monopoli 12, Casarano e Latina 8, Pineto e Campobasso 7, Sorrento, Casertana e Altamura 6, Giugliano 5, Picerno 4.

Under 15, la classifica: Benevento 24, Perugia 21, Guidonia 16, Gubbio e Latina 15, Ternana 12, Cerignola 11, Campobasso 10, Sambenedettese 9, Ascoli 8, Pineto e Casertana 7, Pianese 5, Foggia 1.