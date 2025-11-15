Under 16, Benevento-Picerno 2-0: gli highlights del match

Benevento-Picerno 2-0
Benevento: Esposito F., Cimmino (22'st Marciano), Aprovitola, D'Auria (11'st Fontana), Cuomo M. (30'st Triestino), Vitelli, Ferretti (22'st Di Nardo), Calabria (30'st Fierro), Esposito V. (22'st Cornacchione), Sorbo (11'st Biancolino), Silvestri (22'st Cuomo F.). A disp.: Porcelli. All.: Leone
Picerno: Volpe, Schettino (11'st Zinno), Scazzi, Gorrasi (31'st Sica), De Luca, Sorrentino Fabbrocino(31'st De Rosa), Tommasini, Auteri (16'st Stanzione), Sorrentino M., Miranda, De Falco (11'st Piccolo). A disp.: Caiazza, Maffei. All.: Bove
Arbitro: Cresta di Avellino. Assistenti: Giugliano e Meo di Nola
Marcatore: 11'pt su rig. e 10'st Sorbo
Sesta vittoria consecutiva per l'under 16 del Benevento che non vuole smetterla di fermarsi. La formazione di Leone batte all'Avellola i pari età del Picerno e si consolida al primo posto in classifica. La Strega si fa vedere con Calabria che spara alto. Poi Silvestri viene atterrato da Volpe: per l'arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sorbo che mette a segno il gol dell'1-0. Esposito ci prova di testa, ma la palla va alto. Poi Ferretti colpisce l'esterno della rete. Il Benevento raddoppia nella ripresa, precisamente dopo dieci minuti, con la doppietta messa a segno da Sorbo. I giallorossi continuano a essere pericolosi: Volpe blocca un tiro dal limite di Biancolino. Poi Cuomo dal limite calcia alto. Il match termina 2-0: nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Latina.