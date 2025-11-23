Under 16, prima sconfitta stagionale per il Benevento contro il Latina I giallorossi sono caduti con il punteggio di 3-1

Prima sconfitta stagionale per l'under 16 del Benevento Calcio. La formazione giallorossa è caduta in casa del Latina, con il punteggio finale che è stato di 3-1. La squadra di Leone è passata in vantaggio dopo nove minuti con Porta. Il pareggio dei nerazzurri è arrivato al 38' con Di Massimo. Nella ripresa, lo stesso Di Massimo ha siglato il 2-1, poi il Latina ha chiuso le danze al 14' con la rete realizzata da Montanaro. I giallorossi restano al comando della classifica con un vantaggio di cinque lunghezze sul Monopoli. Nella prossima giornata, in programma il 7 dicembre, i giallorossi affornteranno il Casarano all'Avellola.