Under 16, un tempo per Martello e Cimmino nella Rappresentativa Lega Pro Buone prestazioni per i due giovani giallorossi in quel di Rovello Porro

Martello e Cimmino quest'oggi hanno indossato la maglia della Rappresentativa Lega Pro, nel match giocato a Rovello Porro contro l'under 16 del Como. I due giallorossi hanno giocato un tempo, dando vita a delle prestazioni positive. Entrambi, successivamente, sono tornati nel Sannio con soddisfazione, dopo essersi messi in mostra agli ordini di Arrigoni. Martello e Cimmino adesso sono proiettati anima e corpo al match di domenica, quando con il Benevento affronteranno il Monopoli. Tra i giallorossi c'è grande voglia di riscatto, dopo il pareggio rimediato all'Avellola contro il Sorrento di domenica scorsa. La squadra di Leone, comunque, resta al comando della classifica, con un vantaggio di sei punti rispetto proprio al Monopoli.