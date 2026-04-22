Under 16, Leone soddisfatto: "Percorso positivo, ora testa alle fasi finali" Le parole del tecnico giallorosso dopo la conquista della qualificazione

L'under 16 del Benevento si gode il momento dopo la conquista degli ottavi di finale da capolista del girone D. Il tecnico Leone ha elogiato il percorso dei suoi ragazzi ai microfoni di Stadio Giovani: "Come si affrontano gli ottavi? Bisogna essere bravi: anche se il regolamento ci dà qualche vantaggio, non dobbiamo partire da quello. Dobbiamo andare lì e giocarci la partita. Ci saranno andata e ritorno, due sfide che ci permetteranno di capire il livello raggiunto da ogni singolo ragazzo. È questo che mi interessa davvero: la loro crescita e farli arrivare il prossimo anno il più pronti possibile per il campionato che ci aspetta. Il bilancio è positivo. Ho visto chiaramente il percorso fatto: da dove siamo partiti a dove siamo oggi. Ho visto ragazzi affrontare difficoltà importanti e superarle. Abbiamo giocato un campionato che poteva sembrare semplice, ma in realtà è stato molto impegnativo.I ragazzi hanno accettato le difficoltà, proprio come avevano fatto l’anno scorso, e sono riusciti a superarle: questo è già un segnale forte di crescita. Ci siamo compattati, uniti, e ho visto una crescita costante sia del gruppo che dei singoli. Questi play-off ci daranno un’ulteriore occasione per crescere, soprattutto dal punto di vista psicologico. Affronteremo partite con grande tensione e sarà fondamentale mantenere equilibrio in ogni situazione. Ho sensazioni molto positive. I ragazzi erano emozionati già prima della partita col Pineto, fin dal discorso pre-gara. Qualcuno aveva anche gli occhi lucidi: si percepiva quanto sentissero il momento. La gara è stata inizialmente equilibrata, poi siamo riusciti a portarla dalla nostra parte. I ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale, nonostante la pressione psicologica di sapere che tutto dipendeva da noi, sia per la partita sia per il campionato. Sono stati davvero bravi, e sono molto contento per loro".