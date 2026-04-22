Benevento, l'under 15 verso il Perugia. Laurenza: "Gara fondamentale" Le parole dell'attaccante giallorosso in vista del big match di domenica

L'under 15 del Benevento è concentrata in vista del big match di domenica col Perugia, un incontro che mette in palio la certezza aritmetica del primo posto che potrebbe essere molto importante in vista delle fasi finali. Dopo la vittoria conquistata contro la Sambenedettese, l'attaccante Laurenza si è soffermato così ai microfoni di Stadio Giovani. "Ero molto preoccupato nel primo tempo, perché siamo andati sotto di un gol. Però siamo stati bravi a reagire mentalmente: abbiamo segnato due reti e siamo andati all’intervallo sul 2-1. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo con la giusta mentalità e siamo riusciti ad allungare fino al 4-2, ottenendo un buon risultato anche in vista della partita contro il Perugia. Sarà una gara fondamentale: dobbiamo vincere e chiudere questo campionato. È da tanto tempo che aspettiamo questo momento e vogliamo concludere la stagione con una grande soddisfazione. In questa settimana lavoreremo duro per raggiungere il nostro obiettivo. A livello personale, all’inizio ho trovato poco spazio, ma ora il mister mi sta dando più fiducia e cerco di ripagarla al meglio. Non voglio deluderlo. Grazie a lui ho giocato in diversi ruoli, e adesso mi ha dato continuità come quinto di centrocampo. Partita dopo partita voglio continuare a migliorare".