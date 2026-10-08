Benevento, le under 16 e 15 sfidano l'Arezzo in trasferta

Impegni in trasferta per le formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio, in casa dell'Arezzo. La squadra allenata da Grande cerca la continuità dopo la bella vittoria conquistata all'Avellola contro l'Empoli. I giallorossi scenderanno in campo alle ore 12:15 di sabato. Un'ora dopo, alle 13:15, ci sarà il fischio d'inizio del match dell'under 16 che vuole riscattarsi dopo le sconfitte rimediate con Lecce ed Empoli.
Under 16 e 15, il programma della quinta giornata
Arezzo-Benevento
Avellino-Juve Stabia
Empoli-Frosinone
Lecce-Lazio
Napoli-Ascoli
Palermo-Catanzaro
Roma-Fiorentina
Under 16, la classifica
Roma 12
Lazio 10
Fiorentina 10
Lecce 10
Empoli 10
Ascoli 6
Catanzaro 5
Juve Stabia 4
Napoli 4
Benevento 3
Palermo 3
Arezzo 3
Frosinone 0
Avellino 0
Under 15, la classifica
Lazio 12
Roma 10
Napoli 9
Fiorentina 7
Lecce 7
Juve Stabia 6
Benevento 6
Catanzaro 4
Empoli 4
Arezzo 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Palermo 1
Avellino 1