Under 15, Citarella punisce il Benevento Giallorossi sconfitti dalla Salernitana. La zona play off si allontana sempre di più

Benevento – Salernitana 0-1

Benevento (4-2-3-1): Diglio; Gentile (26'st Bracale), Barilotti, Seminara, Moccia (1'st Todisco); Albano, Talia; Olimpio, Agnello (1'st Giampaolo), Sorrettone (16'st D'Agosto); Battisti. A disp. Gestro, Chiurazzi, Strazzullo, Mattera, Capone. All. Fusaro

Salernitana (4-3-3): Galante; Idioma (31'st Accietto), Froncillo, Sangiovanni, Imperiale; Dommarco (31'st Radano), Russo, Citarella; Fresa, Palmieri (19'st Cioce), De Stefano (7'st Salerno). A disp. Colantuono, Natella, Petti, Balzano, Santaniello. All. De Santis

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino

Assistenti: Vernacchio di Ariano Irpino e Marletta di Napoli

Marcatore: 13'pt Citarella

Nulla di fatto. L'under 15 del Benevento è stata fermata dalla Salernitana nel derby giocato questa mattina all'Imbriani. Per la Strega è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata in casa del Palermo. Due scivoloni che complicano e non poco il sogno di qualificarsi ai play off. La truppa di Fusaro non si è mostrata in palla, con poca lucidità contraddistinta da tanti errori in fase di impostazione. Come se non bastasse i piani si sono complicati al 13', quando gli ospiti hanno gonfiato la rete con una punizione di Citarella che ha trovato impreparato Diglio sul primo palo. I giallorossi hanno cercato di pareggiare i conti, ma la voglia non è bastata. La prima azione degna di nota è giunta al 19' con Olimpio che si è trovato a tu per tu con Galante, ma sulla conclusione l'estremo difensore granata ha respinto con i piedi. Al 32' si è fatta vedere la Salernitana con un insidioso tiro di Dommarco, sul quale Diglio ha risposto presente. Nella ripresa Fusaro ha dovuto fare a meno di Agnello, uscito dolorante dal campo alla fine del primo tempo a causa di una botta alla caviglia. Il tecnico ha inserito Giampaolo, passando al 4-3-3, ma non è bastato per evitare la sconfitta. L'unico sussulto ha portato la firma di Olimpio che di testa ha sfiorato di poco il palo. Per il Benevento è una sconfitta che fa nascere tanta amarezza, soprattutto perché le prime della classe si allontanano sempre di più. Nella prossima settimana il campionato si fermerà per la sosta che si prevede salutare per permettere all'under 15 di riordinare le idee e ripartire più forte.

Ivan Calabrese