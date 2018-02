Under 15, la Roma espugna l'Imbriani Risultato immeritato per i giallorossi che meritavano almeno il pareggio

Benevento – Roma 1-2

Benevento (4-2-3-1): Diglio; Gentile, Barilotti, Seminara (18'st Talia), Todisco; Albano, Gargiulo (30'st D'Agosto); Sorrettone (18'st Moccia), Giampaolo (24'st Bracale), Olimpio; Battisti (24'st Capone). A disp.: Gestro, Chiurazzi, Mattera, Strazzullo. All.: Fusaro

Roma (4-3-3): Berti; Ludovici (18'st Meloni), Dicorato, Evangelisti, Diaby; Scandurra, Bruno (10'st Piccolelli), Anticoli (28'st Ferrante); Koffi, Rossi (10'st Mancino), Tueto Fotso. A disp.: Poverini, Rocchetti, Sigismondo, Nobile, Sarno. All.: Fattori

Arbitro: Coluccino di Avellino

Assistenti: Caliendo di Nola e Galiero di Napoli

Marcatori: 25'pt Koffi (R), 36'pt Battisti su rig. (B), 29'st Ferrante (R)

Sconfitta casalinga per l'under 15 contro i pari età della Roma. Il risultato finale non premia la prestazione del Benevento che, soprattutto nel primo tempo, ha messo in difficoltà gli avversari con un buon gioco e diverse occasioni da gol. La prima azione degna di nota è avvenuta al 12' e ha visto Sorrettone colpire il palo in seguito a una forte conclusione dal limite dell'area. La truppa di Fusaro ha fatto girare palla alla ricerca dei varchi giusti, ma al 25' gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio con Koffi: l'esterno offensivo ha ribadito in rete la sfera dopo che la stessa era stata repinta da Diglio su conclusione di Rossi. Il Benevento non si è perso d'animo e ha provato a pareggiare in tutti i modi. Al 30' Berti ha deviato in angolo un insidioso tiro di Sorrettone. Il tanto atteso pareggio è arrivato al 36', grazie a un calcio di rigore procurato da Giampaolo e trasformato da Battisti.

Nella ripresa la truppa di Fusaro ha sentito le fatiche dell'intenso primo tempo e ha abbassato il ritmo, permettendo alla Roma di uscire fuori. I capitolini si sono resi pericolosi al 17' con una conclusione di Mancino che ha trovato la pronta opposizione di Diglio e al 29' quando sono riusciti a trovare il gol del vantaggio, realizzato da Ferrante. La marcatura è stata molto pesante, considerato che ha permesso alla Roma di uscire dal campo con l'intera posta in palio. Per il Benevento c'è tanto rammarico per il risultato maturato, anche se resta la consapevolezza di aver fatto una buona partita e che la sconfitta rappresenta un epilogo troppo severo per quanto visto in campo.

Nella prossima giornata i giallorossi se la vedranno contro l'Ascoli in trasferta.

Ivan Calabrese