L'under 15 torna al successo: netto tris al Perugia In rete Albano, Giampaolo e Bracale

Vittoria in trasferta per l'under 15 che ha espugnato il terreno di gioco del Perugia con il netto risultato di 3-0. Ad aprire le marcature è stato Albano al 28' con un bel sinistro in diagonale. Nella ripresa Giampaolo ha siglato il bis con una conclusione a giro che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario e nel finale c'è stata gloria anche per Bracale che ha realizzato il tris. Nella prossima settimana ci sarà la sosta pasquale. I sanniti torneranno in campo l'otto aprile all'Imbriani con il Crotone.

Ecco la formazione scesa in campo: Diglio (Gestro), Gentile, Todisco (Moccia), Albano, Seminara (Iurazzi), Barilotti, Olimpio, Talia (Strazzullo), D'Agosto (Battisti), Giampaolo (Bracale), Gargiulo. A disp.: Chiurazzi, Ilario, Capone, Panarese. All.: Fusaro

Ivan Calabrese