Under 16 e 15, match all'Imbriani con il Crotone Le gare si giocheranno nella mattinata di domenica

Archiviata la sosta pasquale della scorsa settimana, le compagini under 16 e 15 del Benevento scenderanno in campo nella giornata di domenica per sfidare i pari età del Crotone. E' una gara importantissima per la truppa di Formisano, la quale è reduce da diversi risultati negativi ed è chiamata al successo per tenere vivo il discorso relativo alla qualificazione ai play off. L'under 15, invece, è reduce dalla vittoria di Perugia ed è fortemente determinata a battere i calabresi per chiudere il campionato nella migliore posizione possibile. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 10. L'under 16, invece, partirà alle 12.30.

Ecco il programma:

Bari – Avellino

Pescara – Palermo

Benevento – Crotone

Salernitana – Foggia

Ascoli – Frosinone

Roma – Napoli

Ternana – Perugia

CLASSIFICA UNDER 16: Napoli 54, Roma 53, Palermo 39, Frosinone e Bari 37, Perugia 36, Benevento 34, Pescara 31, Salernitana 28, Crotone 26, Avellino 24, Ternana 22, Ascoli 19, Foggia 8

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 52, Roma 46, Bari 43, Avellino 40, Palermo 39, Frosinone e Salernitana 37, Benevento 32, Pescara e Ternana 28, Perugia 22, Foggia 21, Ascoli e Crotone 14

Ivan Calabrese