Under 15, pari tra Ascoli e Benevento Due traverse e tante occasioni sprecate dai giallorossi

Pareggio per l'under 15 nella trasferta di Ascoli. I giallorossi sono partiti subito bene, ma la traversa ha negato la gioia del gol a Marsiglia. Il Benevento è stato molto propositivo, anche se non sono mancate tante occasioni sprecate. Nel suo momento migliore, però, è arrivato il gol dei padroni di casa propiziato da un errore di Marsiglia che ha permesso a Manari di insaccare alle spalle di Muraca. La truppa di Fusaro ha cercato in tutti i modi a pareggiare: da segnalare in tal senso un insidioso colpo di testa di Maiese sul quale l'estremo difensore avversario si è letteralmente superato.

Nella ripresa i giallorossi hanno colpito un'altra traversa con De Vincenzo. Subito dopo lo stesso attaccante si è procurato e trasformato il rigore del definitivo 1-1. Gli assalti finali non sono bastati per portare a casa il successo. Nella prossima giornata i giallorossi ospiteranno il Perugia all'Avellola.

Ecco la formazione schierata da Fusaro:

Muraca, Galletti, Sena, Prisco, Belvedere, Signoriello, Bammacaro, Parisi, Odobo, Marsiglia, Maiese. A disp.: Iuliano, Russo, Casola, Evangelista, Napoletano, Tarcinale, De Vincenzo. All.: Fusaro

Ivan Calabrese