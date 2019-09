Under 15, clamoroso: Benevento - Roma è da ripetere Errore tecnico da parte dell'arbitro: il Giudice Sportivo annulla l'incontro

La gara che si è giocata domenica tra le formazioni under 15 di Benevento - Roma è stata annullata. Questa è la decisione del Giudice Sportivo dopo che l'arbitro ha ammonito per ben due volte il calciatore sannita Carriola, senza però espellerlo dalla gara. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori notivà in merito alla data del match. Ecco il comunicato emanato questo pomeriggio:

* Gara Benevento Calcio – A.S. Roma

- Visto il referto della gara Benevento-Roma, nel quale l’Arbitro segnala che “al 30° minuto del secondo tempo ammonivo per la seconda volta il

calciatore numero 4 (Carriola Mattia) della società ospitante (Benevento) senza notificargli l’espulsione, rendendolo parte al gioco fino al termine

della gara”;

- considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, la mancata espulsione di un giocatore destinatario di una doppia

ammonizione costituisce errore (tecnico) del Direttore di gara che ha certamente avuto influenza sulla regolarità di svolgimento dell’incontro (il

punteggio della gara al 30° minuto del secondo tempo era di 0-0 ed è rimasto invariato sino alla sua conclusione, e l'incontro è terminato dopo la

concessione di tre minuti di recupero);

- ritenuto pertanto di dover ordinare la ripetizione della gara che deve essere dichiarata irregolare (art. 10, comma 5, lett. c) del Codice di Giustizia

Sportiva);

- ritenuto altresì di dover comminare al giocatore Carriola Mattia la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, quale conseguenza

della doppia ammonizione che avrebbe dovuto altresì condurre alla sua espulsione (art. 9, comma 7 del codice di giustizia sportiva);

- visti gli artt. 65, lett. b) e 66, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva;

P.Q.M.

dichiara irregolare la gara Benevento-Roma e ne ordina la ripetizione; commina al calciatore Carriola Mattia (Benevento) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara; manda alla Segreteria per i necessari adempimenti.