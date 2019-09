Under 15, stabilito il recupero di Benevento - Roma Il match valevole per la prima giornata si giocherà di mercoledì

La Figc ha subito reso noto la data del recupero del match tra Benevento e Roma. L'incontro, valido per la prima giornata del campionato under 15, è stato annullato dal Giudice Sportivo a causa di un errore tecnico commesso dal direttore di gara, il quale non ha espulso il centrale difensivo Carriola dopo avergli comminato il secondo giallo.

Il match tra sanniti e capitolini si giocherà il prossimo mercoledì 25 settembre con fischio d'inizio fissato alle 11.