Benevento, le under 16 e 15 in trasferta a Cosenza Seconda trasferta consecutiva per le formazioni giallorosse

E' partita questo pomeriggio la spedizione delle formazioni under 16 e 15 del Benevento verso Cosenza. In terra calabrese andrà in scena la quinta giornata di campionato, con la truppa di Fusaro che aprirà le danze domani alle 10:30. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta di Pescara, la prima in campionato, e proveranno a rifarsi con gli interessi sul difficile campo dei rossoblu.

Alle 12:30 sarà la volta dei ragazzi di Scarlato, rinvigoriti dal successo di Pescara ottenuto con il largo risultato di 6-2. Tre punti che non hanno in alcun modo fatto adiagiare l'under 16 che è desiderosa di ottenere il bis in terra calabrese.