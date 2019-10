Under 15, il Benevento espugna Cosenza Decisiva una rete di Francescotti giunta nel secondo tempo

Cosenza - Benevento 0-1

Cosenza: De Cesare, Derose, Zicaro (23'st La Canna), Gallo, Casciaro, Mammolito (34'st Bellotti), Corrente (16'st Celestino), Occhiuto, Dirane, Sommario, Salvatore (34'st Porco). All.: Pierantonio

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro, Pengue, Marrone, Di Gregorio, Signorelli (19'st Macrì), Carriola (34'st La Rocca), Francescotti (27'st Ponticelli), Mazzucchiello, Di Porto. A disp.: Pirrò, Vitale, Ballirano, Faccetti, Baiano, Manzi. All.: Fusaro

Arbitro: Pasqua di Vibo Valentia

Assistenti: Scida e Chiellino di Crotone

Marcatore: 2'st Francescotti

Pesante vittoria dell'under 15 del Benevento che questa mattina ha espugnato di misura il difficile campo del Cosenza. I giallorossi si sono imposti grazie alla marcatura di Francescotti, giunta dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo. Un successo che riscatta la sconfitta rimediata nella scorsa giornata nella trasferta di Pescara e permette al Benevento di compiere un bel salto in avanti in classifica, raggiungendo quota otto punti. Nella prossima giornata, in programma all'Avellola, è in programma il derby con i pari età della Juve Stabia.