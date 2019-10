Under 15, pareggio nel derby tra Benevento e Juve Stabia La sfida tra giallorossi e gialloblu è terminata 2-2

Benevento - Juve Stabia 2-2

Benevento (4-3-3): Esposito; Di Martino, Marrone, La Rocca, De Gennaro; Vitale (18'st Carriola), Pengue (23'st Ponticelli), Di Porto; Francescotti (23'st Manzi), Mazzucchiello, Signorelli (30'st Macrì). A disp.: Pirrò, Langellotto, Volpe, Di Donato, Ballirano. All.: Fusaro

Juve Stabia (4-3-3): Belardo; Caropreso, Genovese, Serra (6'st Secondulfo), Schettino; Del Mondo, Marcuccio (30'st Celentano), Fravola; De Re (6'st Perna), Di Serio, Saviano (32'st Noletta). A disp.: De Iulio, Provvisiero, Braucci, Battaglia, Pimienta. All.: Franzese

Arbitro: Russo di Ariano Irpino

Assistenti: Guerra di Nola e Sabatino di Napoli

Marcatori: 16'pt Saviano (JS), 30'pt Di Porto su rig. (B), 3'st Francescotti (B), 13'st Del Mondo (JS)

Pareggio ricco di emozioni quello andato in scena all'Avellola nel derby tra Benevento e Juve Stabia. Dopo una prima fase di studio, i giallorossi hanno sfiorato il gol al 15' con una punizione di Pengue: la sfera, dopo aver colpito la barriera, è stata calciata in porta dal centrocampista sannita che ha trovata la pronta respinta di Belardo. A passare in vantaggio, però, è stata la Juve Stabia che dopo un minuto ha punito la retroguardia di casa con Saviano che, servito da Di Serio, ha capitalizzato al meglio una micidiale ripartenza.

Il Benevento ha provato sin da subito a pareggiare i conti: al 21' Mazzucchiello, propiziato da un assist di Francescotti, ha indirizzato la sfera sul primo palo, ma l'estremo difensore avversario ha risposto presente. Al 29' l'arbitro ha concesso la massima punizione agli stregoni grazie a un fallo commesso da Serra su Mazzucchiello. Dagli undici metri ci è andato Di Porto che ha riportato il punteggio in parità.

Nella ripresa la Strega è partita subito forte, tanto che al 3' è passata in vantaggio: azione superlativa di Vitale che dalla sinistra ha saltato due avversari e servito al centro Francescotti che, tutto solo e da ottima posizione, ha insaccato alle spalle di Belardo per il 2-1.

La gioia sannita è durata poco, dato che al 13' la Juve Stabia ha pareggiato i conti: una palla persa in malomodo da Vitale ha permesso a Del Mondo di calciare dalla distanza, il centrocampista stabiese ha trovato il classico tiro della domenica, indirizzando la sfera all'incrocio dei pali della porta difesa da Esposito.

Con il passare dei minuti il Benevento ha provato più volte a passare in vantaggio. Al 19' Di Martino ha servito Francescotti che di testa ha sfiorato di poco la porta. Al 37', in pieno recupero, La Rocca ha confezionato un assist per Marrone, il cui colpo di testa è stato parato da Belardo.

Due a due è stato il risultato finale. Nella prossima giornata, in programma il prossimo 20 ottobre, per il Benevento ci sarà un altro derby infuocato: a ospitare la truppa di Fusaro sarà il Napoli.