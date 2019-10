Under 15, due giovani vestono l'azzurro della Nazionale Entrambi saranno di scena al Giulio Onesti di Roma per la selezione centro

Grande soddisfazione per il settore giovanile del Benevento. I difensori dell'under 15 guidata da Giuseppe Fusaro, De Gennaro e Di Martino, sono stati convocati nella Nazionale di categoria per la selezione centro che si terrà il prossimo 17 ottobre presso il Giulio Onesti di Roma. Una vetrina importante per i due giallorossi che si sono ben contraddistinti in questa prima fase di campionato. Ecco tutti i convocati da parte del Tecnico Federale Patrizia Panico:

Questi i convocati:

Portieri

Francesco Baldari (Roma), Davide Franzini (Bologna), Federico Magro (Lazio), Giovanni Stellato (Frosinone)

Difensori

Alessandro Cavacchioli (Roma), Christian Di Martino (Benevento), Claudio Panzarino (Delfino Pescara), Federico Arba (Cagliari), Marco Bonugli (Delfino Pescara), Nicola Pintus (Cagliari), Alessio Mazzone (Napoli), Luigi Davino (Napoli), Anicet Grieco (Inter), Francesco Oddi (Frosinone), Lorenzo Romani (Delfino Pescara), Alessandro Milani (Lazio), Fernando Pio De Gennaro (Benevento), Alessio Pezzella (Parma)

Centrocampisti

Marco Nazzaro (Lazio), Davide Cipolla (Frosinone), Diego Ripani (Delfino Pescara), Leonardo Graziani (Roma), Michele Deriu (Cagliari), Antonio Troise (Lazio), Paolo De Angelis (Roma), Pier Biagio Carano (Ascoli), Fabrizio Marazzotti (Roma), Christian Russo (Frosinone), Simone Milo (Napoli), Lorenzo Russo (Napoli)

Attaccanti

Diego Brasili (Lazio), Giovanni Tugulu (Cagliari), Mario Vilardi (Napoli), Davide Ballello (Delfino Pescara), Alessandro Bolzan (Roma), Matteo Mazzone (Wolfsburg), Lucio Ceci (Legia Varsavia), Luca Primavera (Delfino Pescara), Giordano Cannatelli (Lazio), Kimou Jetheme Bodje (Delfino Pescara).