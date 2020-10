Benevento, pareggio a Firenze per l'under 15 Rammarico per la truppa di Fusaro che ha fallito anche un rigore

Fiorentina – Benevento 2-2

Fiorentina: Martinelli, Eldib (34’st Giusti), Renda, Deli (24’st Puzzoli), Ciraudo (1’st Cuomo), Sadotti, Galassi, Piorini, Braschi, Rubino (24’st Vascotto), Bertolini (15’st Pellicano). A disp.: Rosini, Conti, Martini, Dini. All.: Capparella

Benevento: Salamone, Umile, Polverino, Varone, Cetta, Napolitano, Rucci (15’st Centrella), Pellegrino, Rispoli (25’st D’Ambrosio), Carfora, Patricelli (15’st Braccioforte). A disp.: Gargiulo, De Rosa P., Eletto, Politi. All.: Fusaro

Arbitro: Buduroi di Arezzo

Assistenti: Bertocci e Nocentini di Arezzo

Marcatori: 8’pt e 35’pt Carfora (B), 17’pt Galassi (F), 9’st Braschi (F)

Pareggio con rammarico per l’under 15 del Benevento. La truppa guidata da Fusaro è stata fermata dalla Fiorentina sul 2-2, ma i giallorossi hanno avuto più volte le occasioni per portare a casa l’intera posta in palio. A sbloccare il risultato è stata proprio la Strega dopo otto minuti, con una bella conclusione in diagonale di Carfora che non ha lasciato scampo a Martinelli. I viola hanno pareggiato i conti con Galassi al 17’ sugli sviluppi di un angolo. Al 31’ il Benevento ha avuto l’opportunità di siglare il bis, grazie a un calcio di rigore di Patricelli che però è stato neutralizzato da Martinelli. Sul finire del primo tempo è arrivata ugualmente la marcatura sannita, realizzata da Carfora. Nella ripresa, dopo nove minuti dal fischio d’inizio, Braschi ha pareggiato i conti con la rete del definitivo 2-2. La sfida è proseguita senza ulteriore sussulto, con la Strega che è tornata a casa con un punto tutto sommato positivo contro una delle pretendenti alla vittoria finale. Nella prossima giornata i sanniti se la vedranno contro il Napoli sul sintetico dell’Avellola.

Ecco i risultati di oggi:

Ascoli - Lecce rinv.

Crotone - Cosenza 4-1

Empoli - Roma rinv.

Fiorentina - Benevento 2-2

Napoli - Frosinone rinv.

Reggina - Pescara 3-0

Riposa: Salernitana

La classifica:

Roma* 3

Napoli* 3

Empoli* 3

Crotone 3

Pescara 3

Reggina 3

Fiorentina* 1

Benevento 1

Ascoli** 0

Frosinone** 0

Lecce** 0

Salernitana* 0

Cosenza* 0