Under 15, buon test contro la Lazio (LE FOTO) I giallorossi cadono nel finale. Positivo l'atteggiamento

Benevento – Lazio 1-2

Benevento: Gargiulo, Umile, Polverino (16’st De Rosa P.), Pellegrino (26’st Onotri), Eletto (16’st Napolitano), Ciurleo, Rucci (26’st Politi), Varone (1’st Puglia), Braccioforte (10’st D’Ambrosio), Carfora (10’st Patricelli), Rispoli. A disp.: Vigorito, Centrella. All.: Fusaro

Lazio: Ierardi, Losi (21’st Visconti), Ercoli (1’st Cesari), Silvestri (1’st Paparelli), Bordoni, Barone, Ceccarelli (1’st Cavallari), Paolocci (21’st Stano), Serra (10’st Bigotti), Gelli (1’st Marinaj), Sessa (22’st Pagni). A disp.: Masi. All.: Gonini

Arbitro: Russo di Ariano Irpino

Assistenti: Vinciprova di Napoli e Cammarota di Nola

Marcatori: 10’st Sessa (L), 34’st Rispoli (B), 37’st Marinaj (L)

Partita molto combattuta quella andata in scena all’Avellola tra le formazioni under 15 di Benevento e Lazio. Si è trattato di un test molto utile per permettere a entrambe le squadre di non perdere di vista gli impegni ufficiali, in un momento della stagione in cui il campionato è fermo per via della pandemia. Entrambe si sono espresse al meglio delle proprie potenzialità, con Fusaro e Gonini che hanno utilizzato tutti gli elementi a disposizione. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui hanno prevalso gli ospiti dal punto di vista del gioco, il Benevento è cresciuto alla distanza anche se è passato in svantaggio dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa a causa di un gol di Sessa. L’attaccante biancoceleste ha colpito anche una traversa. La Strega ha avuto la forza di pareggiare i conti al 34’ con Rispoli, ma la beffa è arrivata nei minuti finali quando Marinaj è riuscito a beffare la retroguardia giallorossa con la marcatura che ha permesso alla Lazio di vincere la sfida. Positivo il commento del tecnico Fusaro: “E’ stata una partita molto equilibrata. Nel primo tempo la Lazio ha fatto meglio, poi nella ripresa abbiamo prevalso. Peccato per la rete subita nel finale, il pareggio sarebbe stato un risultato giusto. Lavoriamo giorno dopo giorno per farci trovare pronti. L’undici aprile ripartirà l’under 17, quindi questa decisione potrebbe fare da battistrada per una possibile ripresa del nostro campionato. Stanno decidendo il da farsi, in particolar modo valutando le partite da recuperare. Sarebbe una decisione giusta, almeno per dare un senso alla stagione dei ragazzi. Da agosto abbiamo disputato solo cinque partite, meno di una al mese. E’ davvero un peccato, anche perché inizialmente avevano pensato di bloccare l’età per non far perdere le annate ai ragazzi, per poi accantonare questa idea. Potrebbero optare per un mini torneo utile per effettuare delle valutazioni. Giocare, fermarsi, riprendere e fermarsi nuovamente rende tutto molto falsato, anche se abbiamo un’ottima squadra. Dispiace soprattutto per questi ragazzi che dallo scorso marzo hanno perso un anno intero".