Under 15, il Benevento vince il torneo "Riprendi - Amici" La truppa di Fusaro ha battuto in finale il Napoli

Bella soddisfazione ottenuta dai ragazzi dell'under 15 del Benevento che hanno trionfato nel torneo "Riprendi - Amici", disputato a Casola di Napoli. I giallorossi hanno prima vinto il girone, primeggiando su Sorrento, Paganese e Casertana. In semifinale hanno incontrato la Virtus Junior Napoli, trovando l'accesso in finale grazie ai gol di Braccioforte e Rispoli. Il trofeo è giunto tra le mani dei sanniti dopo la vittoria sul Napoli, decisa da una doppietta di Ciurleo. Un successo che regala il sorriso alla truppa di Fusaro, in una stagione che si è rivelata frustrante per la mancanza del campionato, il quale non si è disputato a causa della pandemia.