Under 15, beffa per il Benevento: la Salernitana pareggia nel finale La marcatura di Cerbone ha vietato ai giallorossi la gioia della terza vittoria consecutiva

Benevento - Salernitana 2-2

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone, De Marco (11'st Sasso), Nonga, Verza, Masi (19'st Cerciello), Borrelli (33'st Ambrosio), De Stefano (19'st Nurcato), Santucci, Buccoliero (33'st Pellino). A disp.: Verdicchio, Sgambato, Baldinucci, Puca. All.: D'Onofrio (Carbone squalificato)

Salernitana: Palazzo, Catuogno (9'pt Cerbone), Amirante, Masullo (11'st Trezza), Nunziata, D'Amore, Chietti, Migliore, Cafaro (25'st Bucella), Gorga, Flaminio. A disp.: Cafarelli, Nobler, Sorrentino, Bove, Zecca. All.: De Feo

Arbitro: Cavallaro di Nola

Assistenti: Recano e Cammarota di Nola

Reti: 8'pt Nonga (B), 19'pt Nunziata (S), 23'pt Borrelli su rig. (B), 35'st Cerbone (S)

E' terminato con un pareggio il derby giocato questa mattina tra le formazioni under 15 di Benevento e Salernitana. Il risultato si è sbloccato dopo otto minuti di gioco grazie a una marcatura di Nonga che ha festeggiato nel migliore dei modi la convocazione nella selezione sud della nazionale di categoria (leggi qui l'approfondimento). Gli ospiti sono riusciti a riequilibrare il risultato al 19' con Nunziata. La Strega è tornata nuovamente in avanti quattro minuti dopo, grazie a un calcio di rigore trasformato da Borrelli. Nella ripresa la truppa di Carbone (assente per squalifica, in panchina c'era D'Onofrio), ha cercato di chiudere quanto prima la contesa, ma è stata beffata a pochi minuti dal triplice fischio da una marcatura di Cerbone che ha portato il punteggio sul definitivo 2-2. Un pareggio che sa di beffa con la Strega che voleva fortemente ottenere la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Napoli e Roma. Dopo il riposo della prossima settimana, il rientro in campo è fissato per il 5 dicembre in casa del Crotone.

I risultati della 7^ giornata:

Benevento - Salernitana 2-2

Lecce - Cosenza

Napoli - Lazio

Reggina - Frosinone 0-2

Roma - Crotone 4-0

Classifica under 15:

Frosinone 17

Roma 16

Lazio 15

Benevento 14

Napoli 10

Reggina 9

Crotone 7

Lecce 3

Cosenza 3

Salernitana 1