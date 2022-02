Under 15, netto poker del Benevento al Lecce Importante successo per la compagine allenata da Carbone

Benevento - Lecce 4-0

Benevento: Marino, Zanni, Falcone (11'st Baldinucci), De Marco (24'st Puca), Nonga, Verza, Borrelli, Cerciello (24'st Diez), De Stefano (18'st Coppola), Santucci (11'st Sasso), Buccoliero (18'st Pellino). A disp.: Verdicchio, Salierno, Masi. All.: Carbone

Lecce: Atotor, Lombardi (13'st Leone), Attanasio, Ricercato (28'st Negro P.), Mutisi, Sasso (1'st Brigida), Ria N.P. (28'st De Luca), Ria N.G., Leo (20'st Coulibaly), Ligorio (13'st Portaccio), Pertoso. A disp.: Negro F., Gianfreda, Grapsi. All.: Marrocco

Arbitro: Rotondo di Castellammare di Stabia

Assistenti: Vernacchio di Ariano Irpino e Pisani di Nocera Inferiore

Marcatori: 27'pt Verza, 30'pt De Stefano, 8'st Borrelli su rig., 28'st Sasso

Poker dell'under 15 al Lecce. Bella vittoria conquistata dalla compagine allenata da Carbone che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, grazie alle marcature realizzate da Verza e De Stefano. Nella ripresa Borrelli ha siglato il tris su calcio di rigore, poi al 28' Sasso ha bissato il successo con il definitivo poker. Per il Benevento si tratta di una vittoria importante, soprattutto perché lo tiene in scia di Roma e Napoli e gli permette di guadagnare due punti sulla Lazio che ieri ha pareggiato in casa contro il Frosinone. Nella prossima giornata, in programma il 6 marzo, la Strega affronterà la Reggina in trasferta.

I risultati della 3^ giornata di ritorno:

Benevento - Lecce 4-0

Crotone - Cosenza 3 marzo

Lazio - Frosinone 1-1

Roma - Reggina 2-1

Salernitana - Napoli 0-2

La classifica:

Roma 28

Napoli 25

Benevento 24

Lazio 19

Frosinone 18*

Reggina 10

Lecce 10

Crotone 7**

Cosenza 5*

Salernitana 5