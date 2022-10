Under 15, sconfitta del Benevento nel derby con la Salernitana Trasferta amara per i giallorossi di Carbone

Salernitana - Benevento 2-1

Salernitana: Guacci; Tommasiello, Russo, Correale, Trapanese, Fortunato (30'st De Amicis), Menduto, Pisa (22'st Viggiano), Leotta, Impemba (10'st Morabito), Paolino (30'st Fumo. A disp.: Forlenza, Iliev, Pierno, Vacca, Barba. All. Pasquale Cerrato

Benevento: Luongo; Siani, Matrone Del Gaudio, Pisani, D'Ambrosio, Kwete, Bosso (20'st Correra), Iasevoli (5'st Sarnataro), Giugliano, Infante (27'st Cuozzo). A disp.: Angellotto, Falconio, Battista, Russo, Mannino, Iuliano. All. Dagoberto Carbone

Arbitro: Luca Teta di Battipaglia

Assistenti: Francesco Coiro di Sala Consilina e Maria Vittoria Ievolella di Benevento

Marcatori: 7'pt Menduto (S), 23'st Leotta (S), 28'st Sarnataro (B)

Sconfitta per l'under 15 del Benevento nel derby giocato questa mattina contro la Salernitana. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 7' con Menduto. Il raddoppio è arrivato al 23' della ripresa con la rete di Leotta. La compagine guidata da Carbone ha accorciato le distanze al 28' con Sarnataro, ma gli assalti finali non sono serviti a conquistare il pareggio. Nella prossima giornata, in programma il 13 novembre, i giallorossi ospiteranno la Lazio.

I risultati della 5^ giornata:

Frosinone - Bari 2-1

Lazio - Cosenza 4-0

Palermo - Lecce 4-2

Reggina - Roma 0-6

La classifica:

Roma 15

Lazio 12

Salernitana 12

Palermo 9

Benevento 7

Frosinone 6

Bari 6

Reggina 4

Cosenza 3

Lecce 0