Under 15, poker del Benevento al Gubbio La squadra di Grande chiude il 2023 con una vittoria

Benevento-Gubbio 4-0

Benevento: Limodio; Di Mauro (15'st Maione), Pane (23'st Piscitelli), Gallucci, Masone, Colella, Migliaccio (15'st Fabozzi), D'Urzo (30'st Puca), Petrone (15'st Di Martino), De Benedetto, Amico (23'st Nappi). A disp.: Leone, Porricelli, Limatola. All.:Grande

Gubbio: Squarta; Passeri, Cotroneo (1'st Useini, 22'st Franquillo), Piomboni (28'st Castellani), Gabellone (22'st Valentini), Poeta (15'st Benedetti), Luchini (15'st Latini), Peza (1'st Chirizzi), Colucci, Biccheri, Moroni. A disp.: Ricci, Farache. All.: Della Vedova.

Arbitro: De Mai di Avellino. Assistenti: Meo di Nola e Borriello di Torre del Greco

Marcatori: 12’pt Amico (B), 29'pt Petrone (B), 42'st Di Martino (B), 45'st De Benedetto (B)

Vittoria dell'under 15 del Benevento che all'Avellola si è sbarazzata del Gubbio con il netto risultato di 4-0. Per i ragazzi di Marco Grande è il quinto risultato utile consecutivo. A sbloccare il risultato è stato Amico dopo dodici minuti, poi Petrone ha raddoppiato al 29'. Nella ripresa, sul finire del match, Di Martino e De Benedetto hanno portato il punteggio sul 4-0 finale. Si tratta di un successo che permette al Benevento di restare sulla scia del quarto posto. Si chiude così il 2023 per i giallorossi che torneranno in campo il prossimo 7 gennaio per la trasferta di Pescara.