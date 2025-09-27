Under 15, goleada del Benevento: otto reti al Latina (FOTO E VIDEO) Netto successo dei giallorossi all'Avellola. Soddisfatto il tecnico Festa

Benevento-Latina 8-0

Benevento: Aruta (8'st Pagano), Sansaro (12'st Santarpia), Gargiulo (8'st Sarracino), Kaba Diakite (12'st Maglia), De Vito (12'st Criscuolo), Circelli, Grosso La Valle (12'st Laurenza), Ronga (8'st Licciardi), Picarella (8'st Renzi), Di Laora, Mirra (8'st Goglia). All.: Festa

Latina: Bartolini, Cretella, D'Angeli, De Angelis, Delgado, D'Onofrio, Fokou, Pacilli, Poli, Tognoloni, Viti.

Arbitro: Martinelli di Ercolano. Assistenti: Iaquinangelo di Napoli e Verde di Torre Annunziata

Marcatori: 6'pt Ronga, 8'pt Mirra, 17'pt e 18'pt De Vito, 5'st Picarella su rig., 12'st e 21'st Renzi, 15'st Goglia

Schiacciante vittoria per la formazione under 15 del Benevento che piega il Latina con il netto risultato di 8-0. I giallorossi partono subito forte e sei minuti realizzano il gol del vantaggio con una marcatura messa a segno da Ronga. Il raddoppio arriva poco dopo e porta la firma di Mirra. La Strega non si ferma e si alza sugli scudi De Vito che sigla prima il 3-0 e poi mette a segno il poker. Importante, poco dopo, anche un intervento di Aruta che effettua un'ottima parata sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa, arriva il pokerissimo giallorosso, siglato da Picarella su calcio di rigore. Il Benevento prende il largo con i neoentrati. Al 12' Renzi mette a segno il 6-0, poi c'è gloria anche per Goglia e infine, ancora Renzi, mette il suo nome sul tabellino dei marcatori con il gol del definitivo 8-0.