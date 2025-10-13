Under 15: Benevento, macchina da gol e primato 5 gol anche al Cerignola. La vetta della classifica condivisa col Perugia:

Under 15

Audace Cerignola-Benevento 0-5

AUDACE CERIGNOLA: Corcelli; Di Bitetto (25'st Belgiovane), Prascina (25'st Dimalta), Spinazzola (36'st Cotugno), Quinto, Maffione (25'st Pisone), Colanero, Colucci (36'st Del Vecchio), Greco (36'st Degennaro), Guacci (36'st Isopo), Protano (1'st Di Francesco). A disp.: Dargenio.All. Alessio Antonio Chinni

BENEVENTO:Aruta, Sansaro, Sarracino (10'st Maglia), Kaba Diakite (10'st Santarpia), De Vito (20'st Licciardi), Circelli, Grosso La Valle (25'st Goglia), Ronga (25'st Giannino), Picarella, Di Laora (25'st Criscuolo), Mirra (25'st Laurenza). A disp.: Nuzzo, Vigliotti. All.Paolo Festa

Arbitro:Mattia Di Tofano di Foggia.

Assistenti:Alessandro Pio La Contana e Andrea Lazzari di Foggia.

Marcatori: 5'pt, 34'st Picarella (B), 37'pt Kaba Diakite (B), 29'st Di Laora (B), 42'st Laurenza (B).

Ammoniti:Quinto (AC), Maffione (AC)

Vittoria nettissima anche per i ragazzi di Paolo Festa che rifilano un pokerissimo all'Audace Cerignola. Nei cinque gol segnati ai pugliesi anche la doppietta di Picarella. Il Benevento è in vetta a punteggio pieno insieme al Perugia. La squadra di Festa ha segnato finora (in quattro gare, 21 gol e ne ha subito uno solo).

Under 15, la classifica: Benevento e Perugia 12; Guidonia 10; Pineto 7; Ternana, Gubbio e Latina 6; Sambenedettese 5; Campobasso, Casertana e Ascoli 4; Pianese, Cerignola e Foggia 1.