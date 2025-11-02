U15, Benevento inarrestabile: ad l'Ascoli arriva la settima vittoria consecutiva

Ascoli-Benevento 0-1
Ascoli: Vallesi, Mercuri A., Travaglini, Ghezzi, Cusimano (39'st Viviani), Sciortino, Mercuri D. (33'st Diouf), Ciarrocchi, Curatelo (8'st Sirocchi), Berardini (8'st Campanelli), Coderoni (33'st Marozzi). A disp.: Grassi, Pretto, Marcoionni, Neri. All.: Capriotti
Benevento: Aruta, Sansaro, Gargiulo, Kaba, Licciardi (15'st Sarracino), Circelli, Grosso La Valle, Ronga, Picarella (25'st De Rosa), Di Laora (15'st Laurenza), Mirra (15'st Criscuolo). A disp.: Nuzzo, Vigliotti, Santarpia, Giannino, Renzi. All.: Festa
Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno. Assistenti: Dandio di San Benedetto del Tronto e D'Amaro di Jesi
Marcatore: 23'pt Grosso La Valle
Importante vittoria conquistata dall'under 15 del Benevento, la settima consecutiva, in casa dell'Ascoli. La squadra allenata da Festa si è imposta grazie a una marcatura realizzata da Grosso La Valle, al 23' del primo tempo. Prosegue la marcia dei giallorossi che hanno vinto tutte le partite fino a questo momento, consolidandosi al comando della classifica a punteggio pieno, grazie anche alla sconfitta del Perugia contro il Gubbio. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà la Ternana all'Avellola.