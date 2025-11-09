Under 15, il Benevento vince anche con la Ternana: gli highlights del match Ottavo successo consecutivo per la formazione guidata da Paolo Festa

Benevento-Ternana 4-3

Benevento: Aruta, Sansaro, Gargiulo (34'st Criscuolo), Kaba Diakite (14'st Maglia), De Vito (21'st Licciardi), Circelli (21'st Santarpia), Grosso La Valle, Ronga (34'st Laurenza), Picarella (14'st Renzi), Di Laora (34'st Giannino), De Rosa (14'st Mirra). A disp.: Nuzzo. All.: Festa

Ternana: Gagliardi, Ratini, Leoni (35'st De Angelis), Betti, Storri (1'st Genovesi), Gambino, Spina (1'st Di Pietro), Paparelli (21'st Ruggeri), Badini (35'st Trotti), Fazzi, Diluvio (21'st Panetti). A disp.: Agosto, Corinti. All.: Ciarimboli

Arbitro: Sagliocco di Frattamaggiore. Assistenti: Spalierno di Napoli e Oliviero di Ercolano

Marcatori: 12'pt e 14'pt Badini, 23'pt De Vito, 31'pt e 4'st Ronga, 40'pt Di Laora 39'st Ratini

Note: Espulso Festa per doppia amminizione al 35'pt

Ottava vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che mette le ali e consolida il primo posto in classifica. Contro la Ternana, la squadra di Festa parte subito forte con Grosso La Valle che sfiora il gol da pochi passi. La Ternana fa la voce grossa e al 12' passa in vantaggio con il gol messo a segno da Badini. L'attaccante delle fere sigla anche il raddoppio, tre minuti dopo, per il gol del 2-0. La doppietta di Badini non taglia le gambe al Benevento che va vicinissimo al gol poco dopo, ma Ratini salva sulla linea il pallone del possibile 1-2. La marcatura giallorossa arriva al 23' e porta la firma di De Vito che punisce Gagliardi su calcio di punizione.

Al 31' Ronga sigla il 2-2 per il meritato pareggi sannita. Lo stesso Ronga, poco dopo, va vicinissimo alla doppietta, ma la palla va fuori di un soffio. Il Benevento va in vantaggio al 40' con una potente conclusione di Di Laora che non lascia scampo a Gagliardi per il 3-2.

Nella ripresa, il Benevento sigla anche il poker con Ronga dopo quattro minuti. La Ternana si fa vedere con Gambino, ma trova l'opposizione di Aruta. Poi Grosso La Valle sfiora il pokerissimo, prima dell'incrocio dei pali colpito da Di Laora. La Ternana accorcia le distanze al 39' con Ratini, ma nel finale il Benevento gestisce bene e conquista l'ottava vittoria consecutiva.