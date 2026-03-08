Under 15, vittoria del Benevento: un gol di Renzi piega l'Ascoli Importante risultato per la squadra allenata da Festa

Benevento-Ascoli 1-0

Benevento: Pagano, Sansaro, Gargiulo, De Vito (42'st Giannino), Licciardi (20'st Criscuolo), Circelli, Grosso La Valle (26'st Laurenza), Ronga (1'st Kaba Diakite), Picarella (1'st Schetter), Di Laora (1'st Renzi), Mirra (20'st Sarracino). A disp.: Ippolito, Santarpia. All.: Festa

Ascoli: Grassi, Mercuri, Pretto (32'st Neri), Ghezzi, Viviani, Sciortino, Mercuri, Muratore (32'st Diouf), Curatelo (32'st Marozzi), Berardini (17'st Coderoni), Campanelli (23'st Ciarrocchi). A disp.: Polini, Prifti, Marcoionni, Sirocchi. All.: Capriotti

Arbitro: Cutino di Salerno. Assistenti: Martino di Salerno e Antoniello di Battipaglia

Marcatore: 31'st Renzi

Vittoria di misura per l'under 15 del Benevento. I giallorossi ottengono un importante successo, al termine di una partita non facile, grazie a un gol messo a segno da Renzi. La squadra di Festa ha sviluppato la manovra per gran parte della partita, ma ha sprecato non poche occasioni nei pressi della porta avversaria difesa da Grassi. Nella ripresa, precisamente al 31', Renzi ha trovato il gol che ha permesso al Benevento di consolidarsi al comando della classifica. Nella prossima giornata, in programma il 22 marzo, la Strega affronterà la Ternana in trasferta.