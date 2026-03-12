Under 15 Benevento, Renzi: "Vogliamo chiudere al primo posto" Le parole dell'attaccante giallorosso, autore del gol che ha piegato l'Ascoli all'Avellola

L'under 15 del Benevento è reduce da ben quattro vittorie consecutive. Un bottino che le ha permesso di consolidarsi al comando della classifica, tenendo a due punti di distanza il Perugia. A decidere il match con l'Ascoli è stato Renzi, autore della marcatura che ha permesso alla squadra di Festa di conquistare un importante successo prima della sosta del campionato: "Contro l'Ascoli è stata una partita combattuta fino all’ultimo - ha sottolineato Renzi -. Abbiamo giocato abbastanza bene, però dovevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto sotto porta, quindi sotto questo aspetto potevamo fare di più. Nonostante questo continuiamo ad andare avanti così: siamo una squadra unita, una bella famiglia, e cercheremo di arrivare al primo posto, che è il nostro obiettivo".

Adesso i giallorossi avranno modo di ricaricare le batterie. Il prossimo impegno è fissato al 22 marzo, quando si recheranno in casa della Ternana.