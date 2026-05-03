Under 15, goleada del Benevento al Foggia: ora testa alle fasi finali (LE FOTO) I giallorossi hanno chiuso il campionato con numeri da urlo

Benevento-Foggia 7-0

Benevento: Pagano (12'st Ippolito), Vigliotti, Sarracino (25'st Ronga), Criscuolo, De Vito (12'st Mirra), Caruso (25'st Licciardi), Giannino (25'st Kaba Diakite), Maglia (25'st Di Laora), Schetter (12'st Picarella), Renzi (1'st De Rosa), Goglia (12'st Laurenza). All.: Festa

Foggia: Bramante (28'st Di Nunzio), Leccese, Iorio (18'st Polignone), Longo (18'st Russo G.), Turco, De Letteris (18'st Perri), Costante, Urbano (18'st Mogavero), Noviello (27'pt Ruotolo), Russo S. (12'st Efe), Melchionda. A disp.: Cicchetti. All.: Zingarelli

Arbitro: Di Gironimo di Napoli. Assistenti: Sanseverino e Silvestro di Napoli

Marcatori: 13'pt e 17'pt Renzi, 35'pt Giannino, 14'st Criscuolo, 17'st, 33'st e 37'st Picarella

L'under 15 del Benevento ha chiuso la stagione regolare con un'altra goleada. All'Avellola non c'è stata storia nel match giocato contro il Foggia che ha visto i giallorossi imporsi con il netto risultato di 7-0. Le marcature sannite sono state messe a segno da Renzi (doppietta), Giannino, Cricuolo e Picarella che ha realizzato una micidiale tripletta. Il Benevento ha chiuso il campionato con numeri da urlo: 70 punti conquistati in 26 partite, con la bellezza di 111 gol realizzati. Adesso la squadra allenata da Festa è pronta a concentrarsi anima e corpo sulle fasi finali che cominceranno già domenica prossima. Il Benevento affronterà il Picerno negli ottavi di finale. La formazione lucana ha chiuso il campionato al quarto posto nel girone D. La gara d'andata si giocherà in trasferta per la Strega, con ritorno nel Sannio: in palio c'è il passaggio ai quarti di finale.

Under 15, la classifica finale

Benevento 70

Perugia 64

Latina 46

Ternana 44

Campobasso 43

Gubbio 39

Sambenedettese 39

Pineto 36

Guidonia 36

Ascoli 32

Cerignola 29

Casertana 22

Foggia 12

Pianese 11