Under 15, goleada del Benevento al Foggia: ora testa alle fasi finali (LE FOTO)

Benevento-Foggia 7-0
Benevento: Pagano (12'st Ippolito), Vigliotti, Sarracino (25'st Ronga), Criscuolo, De Vito (12'st Mirra), Caruso (25'st Licciardi), Giannino (25'st Kaba Diakite), Maglia (25'st Di Laora), Schetter (12'st Picarella), Renzi (1'st De Rosa), Goglia (12'st Laurenza). All.: Festa
Foggia: Bramante (28'st Di Nunzio), Leccese, Iorio (18'st Polignone), Longo (18'st Russo G.), Turco, De Letteris (18'st Perri), Costante, Urbano (18'st Mogavero), Noviello (27'pt Ruotolo), Russo S. (12'st Efe), Melchionda. A disp.: Cicchetti. All.: Zingarelli
Arbitro: Di Gironimo di Napoli. Assistenti: Sanseverino e Silvestro di Napoli
Marcatori: 13'pt e 17'pt Renzi, 35'pt Giannino, 14'st Criscuolo, 17'st, 33'st e 37'st Picarella
L'under 15 del Benevento ha chiuso la stagione regolare con un'altra goleada. All'Avellola non c'è stata storia nel match giocato contro il Foggia che ha visto i giallorossi imporsi con il netto risultato di 7-0. Le marcature sannite sono state messe a segno da Renzi (doppietta), Giannino, Cricuolo e Picarella che ha realizzato una micidiale tripletta. Il Benevento ha chiuso il campionato con numeri da urlo: 70 punti conquistati in 26 partite, con la bellezza di 111 gol realizzati. Adesso la squadra allenata da Festa è pronta a concentrarsi anima e corpo sulle fasi finali che cominceranno già domenica prossima. Il Benevento affronterà il Picerno negli ottavi di finale. La formazione lucana ha chiuso il campionato al quarto posto nel girone D. La gara d'andata si giocherà in trasferta per la Strega, con ritorno nel Sannio: in palio c'è il passaggio ai quarti di finale.
Under 15, la classifica finale
Benevento 70
Perugia 64
Latina 46
Ternana 44
Campobasso 43
Gubbio 39
Sambenedettese 39
Pineto 36
Guidonia 36
Ascoli 32
Cerignola 29
Casertana 22
Foggia 12
Pianese 11