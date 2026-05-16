Under 15, il Benevento ai quarti di finale: gli highligts del match col Picerno I giallorossi vincono ancora con i rossoblù e si qualificano. Decisivo un gol di Maglia

Benevento-Picerno 1-0

Benevento: Nuzzo, Sansaro (40'st Sarracino), Gargiulo, Kaba Diakite, Maglia (23'st De Vito), Circelli (23'st Schetter), Grosso La Valle (1'st Laurenza), Ronga, Picarella (11'st Renzi), Di Laora (23'st Caruso), Mirra (11'st Goglia). A disp.: Ippolito, De Rosa. All.: Festa

Picerno: Apicella, Salvati (28'st Bisogno), Santoriello (11'st Beatrice), Sabbatella (28'st Robustelli), Nocera (28'st Quaranta), Ronca, Manzo (1'st Ambrosca), Monetta (11'st Gargiulo), Longobardi (11'st Barra), Prota (1'st Barbarulo), Senatore (11'st Lucifero). All.: Cesaro

Arbitro: D'Alterio di Nola. Assistenti: Imparato e Franzese di Nola

Marcatore: 30'pt Maglia

Missione compiuta. L'under 15 del Benevento ha vinto il doppio confronto con il Picerno, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale scudetto, dove affronterà una tra Latina e Monopoli. Dopo aver vinto in casa del Picerno nello scorso weekend, i giallorossi si sono ripetuti all'Avellola con lo stesso risultato. Il Picerno ha cercato sin da subito di impensierire il Benevento, con l'intento di annullare il gol dell'andata. Nuzzo si è opposto in due tempi a una conclusione di Prota. Poi il Picerno si è fatto vedere con un tiro di Longobardi che ha colpito l'esterno della rete. Il Benevento è passato in vantaggio alla mezz'ora di gioco, quando Maglia ha sfruttato al meglio un assist di Di Laora per gonfiare la rete alle spale di Apicella. Nella ripresa, il Benevento ha controllato al meglio l'incontro, andando vicino in diverse occasioni al raddoppio. Ci prova nuovamente Maglia, ma questa volta il giovane giallorosso trova l'opposizione di Apicella che devia in angolo con l'aiuto della traversa. Il Benevento va vicinissimo al bis con Schetter che da ottima posizione calcia fuori, poi De Vito colpisce in pieno il palo da pochi passi. Termina 1-0. Il Benevento è tra le prime otto d'Italia. Domani si conoscerà il nome dell'avversaria dei quarti di finale, al termine del match in programma tra Monopoli e Latina.