Benevento, le classifiche aggiornate del settore giovanile

Weekend quasi perfetto per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. La Primavera ha vinto il derby con la Salernitana per 3-0, mentre le under 16 e 15 sono tornate nel Sannio con tre punti in più a testa, dopo aver battuto i pari età dell'Arezzo. Sconfitta che brucia per l'under 17 che, nonostante la buona prestazione, è stata sconfitta dalla Fiorentina in pieno recupero.
Primavera 2, la classifica
Catanzaro 12
Perugia 12
Benevento 9
Avellino 9
Bari 8
Palermo 8
Pescara 7
Monopoli 7
Spezia 4
Latina 4
Napoli 4
Pisa 3
Ascoli 2
Frosinone 1
Cosenza 0
Salernitana 0
Under 17, la classifica
Roma 15
Fiorentina 13
Empoli 12
Lazio 10
Lecce 9
Napoli 8
Catanzaro 7
Avellino 6
Palermo 6
Frosinone 4
Benevento 3
Ascoli 3
Arezzo 2
Juve Stabia 1
Under 16, la classifica
Roma 15
Empoli 13
Lazio 11
Lecce 11
Fiorentina 10
Catanzaro 8
Juve Stabia 7
Napoli 7
Benevento 6
Ascoli 6
Palermo 3
Arezzo 3
Frosinone 0
Avellino 0
Under 15, la classifica
Lazio 13
Napoli 12
Roma 11
Benevento 9
Fiorentina 8
Lecce 8
Catanzaro 7
Frosinone 7
Juve Stabia 6
Avellino 4
Empoli 4
Arezzo 4
Ascoli 2
Palermo 1