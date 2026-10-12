Benevento, le classifiche aggiornate del settore giovanile Balzo in avanti per Primavera, under 16 e 15

Weekend quasi perfetto per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. La Primavera ha vinto il derby con la Salernitana per 3-0, mentre le under 16 e 15 sono tornate nel Sannio con tre punti in più a testa, dopo aver battuto i pari età dell'Arezzo. Sconfitta che brucia per l'under 17 che, nonostante la buona prestazione, è stata sconfitta dalla Fiorentina in pieno recupero.

Primavera 2, la classifica

Catanzaro 12

Perugia 12

Benevento 9

Avellino 9

Bari 8

Palermo 8

Pescara 7

Monopoli 7

Spezia 4

Latina 4

Napoli 4

Pisa 3

Ascoli 2

Frosinone 1

Cosenza 0

Salernitana 0

Under 17, la classifica

Roma 15

Fiorentina 13

Empoli 12

Lazio 10

Lecce 9

Napoli 8

Catanzaro 7

Avellino 6

Palermo 6

Frosinone 4

Benevento 3

Ascoli 3

Arezzo 2

Juve Stabia 1

Under 16, la classifica

Roma 15

Empoli 13

Lazio 11

Lecce 11

Fiorentina 10

Catanzaro 8

Juve Stabia 7

Napoli 7

Benevento 6

Ascoli 6

Palermo 3

Arezzo 3

Frosinone 0

Avellino 0

Under 15, la classifica

Lazio 13

Napoli 12

Roma 11

Benevento 9

Fiorentina 8

Lecce 8

Catanzaro 7

Frosinone 7

Juve Stabia 6

Avellino 4

Empoli 4

Arezzo 4

Ascoli 2

Palermo 1