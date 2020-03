Settore giovanile, i giallorossi si allenano a casa Riposo forzato per i baby calciatori del Benevento

La sospensione dei campionati ha interessato, inevitabilmente, anche le manifestazioni legate al settore giovanile. Il Benevento ha interrotto tutti gli allenamenti già dalla scorsa settimana, assegnando a ogni calciatore un programma personalizzato da svolgere tra le mura domestiche. C'è grande attesa, ovviamente, per conoscere delle notizie riguardanti la possibile ripresa, ma al momento è tutto "congelato". Sarà importante il prossimo consiglio di Figc, inizialmente programmato al 23 marzo ma spostato a data da destinarsi, per capire bene il futuro del calcio italiano.

Prima del diffondersi del coronavirus, le formazioni giovanili del Benevento stavano dando fondo alle ultime energie per centrare la qualificazione ai play off. La Primavera è ancora in lotta per entrare negli spareggi, così come l'under 17 che attualmente occupa il quinto posto in classifica. Si è fermata sul più bello l'under 16 di Scarlato, reduce da un ottimo periodo di forma che le aveva permesso di piazzarsi al quarto posto. Metà classifica, invece, per l'under 15.