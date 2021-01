Primavera, vittoria di forza del Benevento sullo Spezia (FOTO) Il tecnico Romaniello: "I ragazzi stanno raccogliendo i frutti del lavoro svolto"

Benevento – Spezia 2-1

Benevento: Quartarone, Bracale (1’st Veltri), Caserta, Alfieri, Barilotti, Talia, Strazzullo, Pietroluongo, Thiam (40’st Sorrentino), Agnello (34’st Gennarelli), Garofalo (40’st Olimpio). A disp.: Diglio, Vitale, Todisco, Bottiglieri, Onda, Cesarano, Giampaolo, Moschini. All.: Romaniello

Spezia: Pucci, Scieuzo, Gabelli (5’st Scremin S.), Vietina (5’st Gaeta), Masi, Andreani (36’st Magistrelli), Mariotti, Pietra, Bellucci (41’st Sakho), Martini, Gaddini. A disp.: Dido, Vannucchi, Scremin G., Russotto, Colombo, Nobile, Nicolini, Bertola. All.: Bonacina

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza

Marcatori: 46’pt Pietroluongo (B), 6’st Martini su rig. (S), 9’st Thiam Pape (B)

Importante vittoria del Benevento conquistato all'Avellola contro lo Spezia. Per i giallorossi si tratta del terzo successo consecutivo, di cui il secondo dopo la ripresa del campionato. La Strega è passata in vantaggio sul finire del primo tempo grazie a un gol di Pietroluongo, il quale ha punito Pucci con un tiro dal limite. Nella ripresa i liguri hanno pareggiato i conti con un rigore di Martini, ma dopo tre minuti Thiam Pape ha riportato il Benevento in vantaggio grazie a una bella azione capitalizzata dopo aver saltato l'estremo difensore avversario. Gli ospiti hanno cercato in tutti i modi di evitare la sconfitta, ma gli stregoncini hanno difeso il risultato con le unghie e con i denti fino a ottenere tre punti molto importanti. Nella prossima giornata se la vedranno contro la Salernitana in trasferta.

Più che soddisfatto il tecnico Romaniello che ha commentato così la vittoria:

“E’ stata una gara tosta. In settimana abbiamo analizzato nel dettaglio i nostri avversari, eravamo consapevoli che avremmo trovato una squadra molto brava a difendersi nella propria metà campo e pronta a ripartire. Abbiamo cercato di fare la nostra partita con la giusta attenzione, senza prestare troppo il fianco. Non è stato facile trovare gli spazi giusti: i ragazzi sono stati bravi ad aggredire e a non far ragionare lo Spezia nelle palle verticali. Credo che il rigore sia stato un po’ troppo generoso. Nonostante tutto siamo stati bravi a reagire, c’è stato uno scatto di orgoglio che ci ha permesso di tornare in vantaggio con Thiam Pape. Poi abbiamo retto l’urto nei minuti finali con il giusto atteggiamento per la conquista di tre punti che reputo molto importanti”. Due vittorie consecutive conquistate dopo la ripresa sottolineano quanto la squadra sia concentrata: “I ragazzi – prosegue Romaniello – hanno lavorato benissimo nel corso della sospensione nonostante nel fine settimana non ci fossero partite. Era una situazione che poteva destabilizzare perché le motivazioni erano poche, ma hanno sempre mostrato un atteggiamento impeccabile e adesso ne stanno raccogliendo i frutti”.