Primavera, il Benevento in casa della Reggina alla ricerca di continuità La Strega vuole rilanciare la vittoria ottenuta in casa della Lazio con un altro risultato positivo

Seconda trasferta consecutiva per la Primavera del Benevento che sarà chiamata a dare continuità alla pesante vittoria ottenuta in casa della Lazio. I giallorossi saranno ospiti della Reggina, compagine che al momento occupa l'ultima posizione in classifica insieme alla Ternana. Sarà un match da non sottovalutare, considerato che nasconde molte insidie proprio come accaduto alla 9^ giornata quando la truppa di Scarlato ha perso punti preziosi tra le mura amiche proprio contro le fere. Non mancano delle assenze per il tecnico giallorosso come quelle di Agnello, Sena, Valentino e Marsiglia. Fischio d'inizio alle ore 11 presso il centro sportivo Sant'Agata.

I convocati di Scarlato:

Portieri: Bonagura, Tartaro;

Difensori: Caserta, Viscardi, Riccio, Brocca, Vottari, Galletti, Veltri;

Centrocampisti: Prisco, Pellegrino, Aronica, Rossi, Parisi, Pastorella;

Attaccanti: Sorrentino, Maiese, Malva, Altamura, Umile.

Il programma dell'11^ giornata:

Cosenza - Lazio

Frosinone - Salernitana

Pisa - Perugia

Reggina - Benevento

Spezia - Ascoli

Ternana - Cesena

Riposa: Crotone

La classifica:

Cesena 21

Lazio 20

Frosinone 17

Perugia 16

Spezia 16

Benevento 15

Pisa 13

Cosenza 13

Ascoli 12

Crotone 11

Salernitana 9

Ternana 5

Reggina 5