Primavera, che beffa a Pisa: due rigori sbagliati e sconfitta nel finale Match deciso al 90' da Panattoni. I giallorossi chiudono l'andata a quota 21 punti

Pisa – Benevento 1-0

Pisa: Luci, Mendes (1’st Biagini), Ceccanti (34’st Signorini), Macchi, Fischer, Lepri, Sabia (15’st Sebastiano), Hanxhari, Panattoni, Andreano (27'st Feleca), Pecchia (15'st Matteoli). A disp.: Colucci, Nannetti, Lioci, Innocenti, Giorgi, Coulibaly, Stigliano. All.: Masi

Benevento: Tartaro, Riccio (29'st Galletti), Sena (41'st Valentino), Aronica, Veltri, Brocca, Umile (41'st Caserta), Parisi (29'st Rossi), Maiese, Altamura (20'st Marsiglia), Pallegrino. A disp.: Bonagura, Viscardi, Vottari, Pastorella. All.: Scarlato

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Laghezza di Mestre e Sandonà di Portogruaro

Marcatore: 45'st Panattoni

Note: Espulso Macchi all'11'st

Che beffa per la Primavera del Benevento che è stata sconfitta nel finale dal Pisa nell'ultima gara del girone d'andata. Onore alle due squadre che hanno dato vita a un incontro ricco di emozioni, nel corso del quale hanno cercato fino all'ultimo di portarlo in proprio favore. Ci è riuscito il Pisa grazie a un gol di Panattoni, ma andiamo con ordine. Positivo l'approccio dei padroni di casa che hanno prima sfiorato il vantaggio con Pecchia, per poi procurarsi un calcio di rigore per fallo subìto da Sabia. Provvidenziale l'intervento di Tartaro che ha respinto la conclusione di Panattoni dagli undici metri. Un intervento che ha riacceso il Benevento che al 30' si è procurato un penalty grazie a un fallo commesso da Mendes su Pellegrino: come Tartaro prima, anche Luci l'ha neutralizzato su Umile.

Un minuto dopo, lo stesso Mendes ha salvato il risultato respingendo sulla linea un pallone che si stava per depositare in fondo al sacco. Nella ripresa i giallorossi hanno sin da subito premuto il piede sull'acceleratore e si sono trovati anche in superiorità numerica per via dell'espulsione di Macchi per fallo da ultimo uomo su Maiese all'11'. La Strega è diventata padrona del campo, procurandosi un altro calcio di rigore al 29' per fallo di Baigini su Aronica. Sul dischetto ci è andato Maiese che però non ha centrato lo specchio della porta. Nei minuti finali il Pisa ha provato il tutto per tutto, riuscendo a sbloccare il risultato al 45' con Panattoni che ha gonfiato la rete dopo una parata di Tartaro su Lepri. Non sono bastati ai giallorossi gli assalti finali per evitare la sconfitta. Un risultato che li fa scivolare al quinto posto, chiudendo il girone d'andata a quota 21 punti. La prima giornata del ritorno è in programma il prossimo 15 gennaio, quando la truppa di Scarlato si recherà in trasferta a Cesena.

I risultati della 13^ giornata:

Cosenza - Spezia 0-1

Crotone - Salernitana 0-3

Frosinone - Ascoli 3-1

Pisa - Benevento 1-0

Reggina - Cesena domani

Ternana - Perugia 2-1

Riposa: Lazio

La classifica:

Lazio 26

Cesena 25

Frosinone 23

Spezia 22

Benevento 21

Perugia 19*

Pisa 16*

Salernitana 15

Cosenza 13

Ascoli 12*

Crotone 11*

Ternana 9

Reggina 5