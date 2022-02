Primavera, il Benevento ospita il Perugia all'Avellola Il match si giocherà domani pomeriggio

Torna in campo la Primavera del Benevento e lo farà domani per la quarta giornata del girone di ritorno. I sanniti, reduci dall'amara sconfitta rimediata ad Ascoli, affronteranno il Perugia dell'ex Formisano. C'è grande voglia di riscatto da parte dei giallorossi, non solo per rimediare al risultato maturato in terra marchigiana ma anche per rifarsi dopo la debacle dell'andata, quando i grifoni si imposero con il punteggio di 6-2. I sanniti vogliono consolidare la propria posizione nei play off, considerato che lo Spezia - distante soltanto una lunghezza - dovrà recuperare ancora la partita col Crotone. Il Perugia, dal suo canto, insidia le squadre di testa per entrare tra le prime cinque della classifica. Il fischio d'inizio dell'incontro è in programma alle 15 di domani sul sintetico del Centro Sportivo Avellola.

La lista dei convocati:

Portieri: Tartaro, Bonagura, Esposito.

Difensori: Viscardi, Riccio, Brocca, Sgircitu, Veltri, Sena, Vottari.

Centrocampisti: Valentino, Aronica, Pellegrino, Parisi, Rossi, Prisco, Pastorella.

Attaccanti: Agnello, Sorrentino, Maiese, Malva, Altamura, Umile, Thiam Pape.

Il programma della 4^ giornata di ritorno:

Benevento - Perugia

Cesena - Spezia

Cosenza - Ascoli

Frosinone - Crotone

Salernitana - Reggina

Ternana - Lazio

Riposa: Pisa

La classifica:

Lazio 35

Cesena 31

Pisa 28

Frosinone 27

Benevento 24

Spezia 23*

Perugia 22

Ascoli 21*

Cosenza 16

Salernitana 15

Crotone 11**

Reggina 11

Ternana 9