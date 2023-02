Benevento, la Primavera è inarrestabile: vittoria di spessore con l'Entella Prosegue il momento positivo dei giallorossi che si consolidano in zona play off

Benevento-Virtus Entella 3-2

Benevento: Esposito, Panzarino (46'st Eletto), Valentino, Prisco (46'st Carriola), Vottari, Veltri, Di Martino (26'st De Gennaro), Pellegrino, Malva (38'st Di Serio), Perlingieri (46'st Manzi). A disp.: Bonagura, Palma, Szymanski, Politi. All.: Scarlato

Virtus Entella: Rinaldini, Giammaresi, Langella, Piredda, Coly, Belotti, Cuciniello (34'st Valera), Costa (13'st Hu), Ferrara, Costa, Ferraro. A disp.: Mazzadi, Di Maro, Dolce, Ghio, COscarella, Petitti, Sgambelluri, Perrone, Sanfilippo. All.: Melucci

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Cerilli e Iacovacci di Latina

Marcatori: 9'st Costa (E), 12'st Malva (B), 17'st Ferrara (E), 18'st Perlingieri (B), 45'st Valentino (B)

La Primavera ha preso il volo con la terza vittoria consecutiva conquistata all'Avellola contro la Virtus Entella, una delle pretendenti per un posto in zona play off. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, le due squadre si sono scatenate nella ripresa. A passare in vantaggio sono stati gli sopiti con Costa dopo nove minuti di gioco, poi i giallorossi hanno risposto al 12' con il pareggio di Malva. I liguri sono andati ancora una volta in avanti nel punteggio con la marcatura di Ferrara al 17'. La reazione della truppa di Scarlato non è mancata, anzi: la Strega ha prima portato il risultato sul 2-2 dopo soltanto un minuto con Perlingieri, poi ha ribaltato clamorosamente la partita a pochi minuti dalla fine del match con la rete di Valentino che ha regalato tre punti pesantissimi ai giallorossi che si consolidano in zona play off, con uno sguardo che comincia a cadere anche sul primato in vista dello scontro diretto della prossima giornata, quando il Benevento ospiterà all'Avellola la Lazio.

Primavera 2, i risultati della 20^ giornata:

Cosenza-Pescara

Crotone-Salernitana 1-1

Lazio-Reggina

Perugia-Monopoli 0-1

PIsa-Imolese

Spezia-Ascoli 2-4

Viterbese-Ternana

Primavera 2, la classifica provvisoria:

Ascoli 40

Lazio 39

Benevento 38

Spezia 35

Virtus Entella 31

Pescara 30

Perugia 29

Cosenza 29

Pisa 29

Crotone 28

Monopoli 24

Viterbese 20

Salernitana 20

Imolese 20

Ternana 14

Reggina 13