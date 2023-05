Primavera 2, il Venezia elimina il Benevento dai play off Sconfitta per i giallorossi in terra lagunare. Si chiude una stagione ricca di emozioni

Venezia-Benevento 2-1

Venezia:Sperandio; Remy, Camolese, Mozzo (23'pt Alves), Baudouin, Busato, Da Pozzo (44'st Kyvik), Jonsson, Okoro (21'st Fiorani), Leal, Boudri (44'st Ivarsson). A disp.: Slowikowski, Velcea, Bah, Salviato, Mutavcic, Berengo, Ladisa, Marrone. All.: Soncin

Benevento: Esposito; Di Martino, Caserta (12'st Rossi), Prisco, Vottari (24'st Panzarino), Veltri, Valentino, Aronica (38'st Carriola), Malva, Altamura (24'st Di Serio), Pellegrino (38'st Perlingieri). A disp.: Bonagura, Eletto, Avolio, De Gennaro, Szymanski, Pengue, Marrone. All.: Scarlato

Arbitro: Caldera di Como. Assistenti: Porcheddu e Pinna di Oristano

Marcatori: 12’pt Malva (B), 28'pt Jonsson (V), 43'pt su rig. Remy (V)

Sconfitta per il Benevento nei quarti di finale dei play off. Termina così la stagione dei giallorossi che in terra lagunare sono costretti a dire addio alle speranze di accedere in semifinale. Dopo il vantaggio sannita firmato da Malva al 12' del primo tempo, i padroni di casa hanno riequilibrato il risultato al 28' con Jonsson. Il raddoppio della truppa di Soncin l'ha firmato Remy, su calcio di rigore, al 43'. Si chiude un'annata più che positiva per il Benevento che è sempre stato tra le prime posizioni della classifica nel corso della stagione regolare, senza mai uscire dalla zona play off. L'eliminazione arrivata a Venezia non cancella quanto di buono fatto dai ragazzi guidati da Scarlato.