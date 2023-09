Primavera, il Benevento è inarrestabile: terza vittoria consecutiva a Perugia Sconfitta la compagine guidata dall'ex Formisano: giallorossi al comando a punteggio pieno

Perugia-Benevento 1-2

Perugia: Yimga Kamtchoum, Lickunas (22'st Caprari), Souare, Patrignani, Cottini (14'st Viti), Cicioni (31'st Cifuentres Chavez), Sadetinov (1'st Ambrogi), Giunti, Lomangino, Ronchi, Bernacci (14'st Torri). A disp.: Lavorgna, Falasca, Ciattaglia, Prisco, Bussotti, Giorgetti, Panato. All.: Formisano

Benevento: Nunziante, Di Martino (1'st Eletto), Ciurleo (43'st Polverino), Avolio, Panzarino (31'st Fastiggi), Marrone, Rucci, Donatiello (1'st Pellegrino), Perlingieri, Carriola, Di Serio (31'st Francescotti). A disp.: Palma, Guerra, Esposito, Politi, Fierro, Festino. All.: Rocco

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila. Assistenti: Jorgji di Albano Laziale e Andriambelo di Roma 1

Marcatori: 13'pt aut. Patrignani (B), 36'st Perlingieri (B), 45'+6' Cifuentres (P)

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Benevento che resta al comando della classifica a punteggio pieno. Dopo i successi ottenuti contro Salernitana e Crotone, la truppa di Rocco ha battuto la compagine del Perugia, allenata dall'ex Formisano. Il risultato si è sbloccato dopo tredici minuti di gioco, grazie a un'autorete realizzata da Patrignani che ha permesso alla Strega di passare in vantaggio. Al 36' della ripresa è arrivato il raddoppio di Perlingieri, con Cifuentres che a pochi istanti dal triplice fischio ha realizzato il gol che ha accorciato le distanze, ma utile solo per aggiornare il tabellino. Entusiasmante inizio di stagione del Benevento che sabato prossimo affronterà l'Ascoli tra le mura amiche.

Primavera 2, i risultati della 3^ giornata:

Ascoli-Virtus Entella

Cosenza-Cesena

Crotone-Monopoli

Perugia-Benevento 1-2

Pescara-Bari

Pisa-Salernitana 3-0

Spezia-Palermo

Ternana-Napoli

Primavera 2, la classifica:

Benevento 9

Cesena 6

Bari 6

Cosenza 6

Pisa 6

Virtus Entella 4

Napoli 3

Monopoli 3

Palermo 3

Perugia 3

Ternana 3

Salernitana 1

Ascoli 0

Pescara 0

Spezia 0

Crotone 0