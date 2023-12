Benevento, weekend perfetto per il settore giovanile: 6 vittorie su 6 Tutte le formazioni giallorosse hanno conquistato l'intera posta in palio

È stato un fine settimana perfetto per le formazioni del settore giovanile del Benevento Calcio. Tutte le compagini hanno portato a casa la vittoria, a partire dalla Primavera che all'Avellola ha battuto la Virtus Entella per 4-2, provando a non far allontanare la capolista Cesena che al momento ha un vantaggio di quattro punti sui giallorossi. Sorride e non poco l'under 17 di Carbone che ha agganciato il primato della classifica, dopo il successo conquistato contro la Casertana. Per i giallorossi è stata la settima vittoria consecutiva, una striscia vincente che gli ha permesso di scavalcare l'Ancona. Bene le under 16 e 15 che hanno prevalso, rispettivamente, contro Fermana e Casertana. Gioiscono anche l'under 14 e l'under 13 Pro, entrambe corsare a Potenza con i risultati di 4-2 e 3-1.

Intanto, si registra la convocazione di Diego Colella nella nazionale under 15. Il difensore giallorosso parteciperà al torneo di Natale, in programma dall'otto al dieci dicembre a Coverciano.