Primavera, pesante vittoria del Benevento a Palermo A decidere il match è stato il "solito" Perlingieri, all'undecima marcatura stagionale

Palermo-Benevento 0-1

Palermo: Nespola, Granicelli, Bouah, Tagliarino (21'st Sciortino), Marong, Gallea, Fontana, Vaiana (13'st Bongiovanni), Di Mitri, Fravola (29'st Vitucci), Macchia (13'st Sessa). A disp.: Salamone, Basile, Morra, Martignetti, Mattaliano, Kubi, Messina, Viviano. All.: Di Benedetto

Benevento: Nunziante, Di Martino, Ciurleo, Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio (27'st Polverino), Pengue, Perlingieri, Carriola (26'st Politi), Francescotti (27'st Fastiggi). A disp.: Palma, Eletto, Guerra, Festino. All.: Rocco

Arbitro: Poli di Verona. Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Gennuso di Caltanissetta

Marcatore: 38'st Perlingieri

Vittoria pesante e di spessore quella conquistata dalla Primavera del Benevento a Palermo. I giallorossi hanno sfidato i rosanero con personalità, portando a casa tre punti d'oro nell'economia della classifica contro un'avversaria che sognava di scavalcare la squadra di Rocco per agganciare il secondo posto. Così non è stato, con i sanniti che hanno portato a casa l'intera posta in palio grazie alla rete del solito Perlingieri, alla sua undicesima marcatura in campionato in otto presenze. Non diminuisce il gap tra il Benevento e la capolista Cesena, distante ancora quattro lunghezze. Nella prossima giornata, i giallorossi ospiteranno il Monopoli all'Avellola per l'ultimo incontro casalingo del 2023.