Benevento, vittoria della Primavera contro il Monopoli Decisivo Perlingieri, alla sua dodicesima marcatura stagionale

Benevento-Monopoli 1-0

Benevento: Nunziante, Di Martino (15’st Fastiggi), Ciurleo, Avolio, Panzarino, Guerra (10’st Fierro), Di Serio (34’st Eletto), Pengue (15’st Polverino), Perlingieri, Carriola, Francescotti. A disp.: Palma, Esposito, Politi, Festino. All.: Rocco

Monopoli: Sibilano, Biundo, Latrofa, Guglielmi (36’pt Torrisi)(44’st Colaci), Leuzzi, Mancino (22’st Mastrapasqua), Meliddo, Mazzotta, Capobianco, Depalo, Collocolo. A disp.: Dibello, Angelini, Berlen, Natola. All.: De Luca

Arbitro: Cerbasi di Arezzo. Assistenti: Monaco di Termoli e Gentile di Isernia

Marcatore: 43’st Perlingieri

Note: Espulso Fastiggi al 31’st

Terza vittoria consecutiva per la Primavera del Benevento che all'Avellola ha battuto il Monopoli grazie a una rete del solito Perlingieri. I giallorossi hanno giocato gli ultimi venti minuti di gioco in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione rimediata da Fastiggi. Nel finale è arrivata la marcatura di Perlingieri, la dodicesima stagionale, che ha permesso al Benevento di conquistare tre punti importanti e di tenere il passo del Cesena, impegnato domani in casa del Crotone. Per la squadra di Rocco è l'ultima partita casalinga del 2023. Nel prossimo weekend sarà di scena in casa del Cosenza.