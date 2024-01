Primavera, il Benevento vince nel finale il big match dell'Avellola: Cesena ko Successo al cardiopalma per i giallorossi che ribaltano il risultato in pieno recupero

Benevento-Cesena 3-2

Benevento: Nunziante (15'st Palma), Di Martino, Ciurleo, Avolio, Guerra (28'st Polverino), Marrone, Pengue (28'st Politi), Donatiello (10'st Di Serio), Perlingieri, Carriola, Rossi (10'st Francescotti). A disp.: Eletto, Esposito, Fierro, Festino, Damiano, Fastiggi. All.: Rocco

Cesena: Veliaj; Manetti, Doneniconi, Campedelli, Valentini, Trocchia, Ronchetti (24'st Valmori), Castorri, Amadori, Ghinelli (36'st Abbondanza), Coveri (36'st Perini). A disp.: Fontana, Zamagni, Mattioli, Brigidi, Venturelli, Papa, Tampieri, Tosku, Gningue. All.: Campedelli

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Spataro di Rossano e Signorelli di Paola

Marcatori: 33'pt Perlingieri su rig., 9'st Ghinelli, 17'st Castorri, 43'st Francescotti, 45'+7'st Perlingieri

Note: Espulso Amadori al 26'st

Vittoria di grande importanza per la Primavera che ha conquistato lo scontro diretto con il Cesena, diminuendo il gap di tre punti ed evitando che la capolista prendesse troppo il largo. La sfida giocata all'Avellola è stata particolarmente intensa, con il Benevento che è passato in vantaggio al 33' con un calcio di rigore di Perlingieri. La ripresa ha regalato numerose emozioni: al 9' Ghinelli ha pareggiato i conti, poi al 15' Nunziante è stato costretto a uscire dal campo per infortunio. Due minuti dopo, Castorri ha portato il Cesena in vantaggio. Il Benevento ha reagito alla grande nel finale: Francescotti ha siglato il 2-2 al 43'. In pieno recupero, proprio mentre l'arbitro stava per decretare la fine del match, Perlingieri ha tirato fuori dal cilindro la rete che ha permesso alla squadra di Rocco di vincere la partita. I giallorossi lanciano un segnale ben preciso, candidandosi come la pretendente maggiore a lottare per il primato della classifica col Cesena, adesso distante soltanto tre punti. Nella prossima giornata, i giallorossi chiuderanno il girone d'andata in casa della Ternana.