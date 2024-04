Primavera, il Benevento batte la Ternana all'Avellola (LE FOTO) I giallorossi tornano alla vittoria e consolidano il secondo posto

Benevento-Ternana 3-2

Benevento: Nunziante; Di Martino (35'pt Esposito), Polverino, Eletto, Panzarino, Guerra, Pengue (13'st Politi), Carriola (36'st Borrelli), Di Serio (36'st Frasca), Rossi (13'st Donatiello), Francescotti. A disp.: Giangregorio, Nonga, Squillante, Fierro, Festino, Santucci. All.: Rocco

Ternana: Matei (1'st Di Loreto); Bonugli, Marcelli, Cisse (1'st Gueye), Pagliei, Biondini, Ciucci, Ferrara, Bustos Cordoba (1'st David), Loconte (19'st Garcia), Principi (1'st Pllana). A disp.: Valenti, Berneschi, Trifelli, Fulga, Monesi, Durastanti. All.: Salvatore D'Urso

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Michele Colavito di Bari e Giovanni Francesco Massari di Molfetta.

Marcatori: 7'pt Rossi (B), 29'pt Francescotti (B), 37'pt su rig. Di Serio (B).14'st Pllana (T), 28'st su rig. Garcia (T)

La Primavera è tornata alla vittoria dopo la sconfitta rimediata nella scorsa giornata col Cesena. I giallorossi si sono imposti per 3-2 contro la Ternana. I gol del Benevento sono arrivati tutti nel primo tempo e hanno portato le firme di Rossi, Francescotti e Di Serio, con quest'ultimo autore di un calcio di rigore. Nella ripresa, la Ternana ha siglato due marcature con Pllana e un tiro dagli undici metri di Garcia. I giallorossi consolidano il secondo posto in classifica, mantenendo il distacco di dieci punti sul Napoli a quattro giornate dalla fine. Nel prossimo turno, la squadra di Rocco affronterà lo Spezia in trasferta.