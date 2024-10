Primavera, poker del Benevento alla Ternana Di Francescotti, Sessa e Milucci le marcature giallorosse

Benevento-Ternana 4-0

Benevento: Giangregorio, Fastiggi (21'st Masi), Polverino (38'st Puca), Avolio, Guerra, Eletto, Politi (21'st Rucci), Donatiello (30'st Borreli), Sessa (30'st Milucci), Francescotti, Balzano. A disp.: Verdicchio, D'Alessio, Mirashi, Nonga, Festino, Sasso. All.: Iezzo

Ternana: Di Loreto, Gori, Barletta, Goretti (15'st Rota), Bellavigna, Ferlicca (15'st Turella), Sow, Ferrara (5'pt Onesti)(30'st Di Curzio), Pierdominico. Pillana (30'st Boudaas), Lo Conte. A disp.: Lorrai, Salvatore, Valenti, Cancellieri, Durastanti, Coltorti. All.: Morrone

Arbitro: Femia di Locri. Assistenti: Capriuolo e Fracchiolla di Bari

Marcatori: 3'st e 13'st Francescotti, 15'st Sessa, 43'st Milucci

Poker del Benevento alla Ternana nel match giocato questo pomeriggio all'Avellola. La Primavera giallorossa ha deciso la sfida nel secondo tempo, quando a messo a segno le quattro reti dell'incontro. Francescotti è stato protagonista di una doppietta al 3' e al 13' della ripresa, poi c'è stata la marcatura di Sessa al 15' che ha messo in cassaforte l'incontro. Al 43' c'è stata gloria per Milucci che ha siglato il gol del definitivo 4-0. Il Benevento balza al secondo posto a quota 12 punti, a una lunghezza dalla capolista Frosinone. Nella prossima giornata, la squadra di Iezzo affronterà la Salernitana in trasferta.