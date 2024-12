Benevento Primavera, cinque reti al Crotone con show di Francescotti La punta giallorossa ha realizzato un poker alla formazione calabrese. La Strega torna a sorridere

Benevento-Crotone 5-1

Benevento: Giangregorio, Fastiggi (16'st Puca), Masi (42'pt Ciurleo), Avolio, Nonga, Eletto (28'st Mirashi), Borrelli, Donatiello, Sessa, Francescotti (28'st Festino), Balzano (21'st Sasso). A disp.: D'Alessio, Verdicchio, Guerra, Squillante, Polverino, Milucci, Rucci. All.: Iezzo

Crotone: Greco, Maffei, Loiacono (34'st Primerano), Tosto, Galardo, Tarantino, Vrenna (28'st Cantisani), Sgro (1'st Pagano), Caccioppoli (1'st Ambrogio), Aprea (16'st De Gennaro), Terrasi. A disp.: Cucinotta, Buonaccorsi, De Rose, Felicetti. All.: Lo Monaco

Arbitro: Sciolti di Lecce. Assistenti: Martinelli di Potenza e Signorelli di Paola

Marcatori: 24'pt aut. Maffei, 26'pt Vrenna, 32'pt, 2'st, 5'st, 29'st Francescotti

La Primavera del Benevento è tornata alla vittoria contro il Crotone. I giallorossi si sono imposti col punteggio di 5-1, con Francescotti che si è rivelato assoluto protagonista con ben quattro marcature. La Strega è passata in vantaggio al 24' grazie a una autorete di Maffei. Due minuti dopo c'è stato il pareggio degli ospiti con Vrenna, ma dal 32' è iniziato lo show di Francescotti che ha realizzato il gol del 2-1. Nella ripresa sono arrivate altre tre reti della punta giallorossa che ha chiuso definitivamente l'incontro. Per il Benevento si è trattato dell'ultimo incontro del 2024. La ripresa è fissata al prossimo 11 gennaio, quando la squadra di Iezzo affronterà il Napoli in trasferta.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 32

Napoli 27

Palermo 23

Benevento 22

Pisa 20

Spezia 20

Ascoli 20

Ternana 20

Perugia 19

Cosenza 16

Crotone 16

Avellino 15

Pescara 13

Salernitana 12

Monopoli 10

Bari 7